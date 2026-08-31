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Kızıltepe'de kanlı kavga sonrası aileler barıştı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kanlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin öncülüğünde düzenlenen barış töreniyle sona erdi. Törende aileler tokalaşıp sarılarak barıştı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sanayi sitesinde esnaf iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Olay, 19 Ağustos 2025'te Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan ve levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan Hasan Temel (69) hayatını kaybetti. Olayın ardından aileler arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Ailelerin barıştırılması üzerine Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda barış töreni düzenlendi. Törene, her iki aile fertleri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmalarla devam etti. Törende konuşan kanaat önderi Abdülkadir Yücedağ, yaşanan acıların geride bırakılması ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, "Bugün Temel ve Yasak aileleri arasındaki dargınlığı sona erdirmek, ailelerimizi barıştırmak ve kucaklamalarını sağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Her iki aile adına, hepinize teşekkür ediyorum. Barışın sağlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyor, barışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde tokalaşıp sarılarak barıştı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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