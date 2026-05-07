Mardin'de ihtiyacı olan ailelere destek için kermes düzenlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenlendi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan kermeste kadınların evlerinde hazırladıkları yemekler, hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler satışa sunuldu.

Vakfın Mardin Şube Başkanı Abdülaziz Önen, ihtiyaç sahibi aileler için kermes düzenlediklerini belirterek, kermes 4 gün boyunca açık olacağını söyledi.