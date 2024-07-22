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Mardin'de İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi Verildi

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Mardin'in Ömerli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeline ile kamu kurumlarının yöneticilerine 'İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi' verildi. Proje kapsamında, teorik eğitimlerin yanı sıra simülasyon, bakım onarım ve uygulamalı uçuş eğitimleri de verilecek.

Mardin'in Ömerli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeline ile kamu kurumlarının yöneticilerine "İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi" verildi.

Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen "İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Tarımsal Alanların Kontrolü ve Takibi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve MEB tarafından yetkilendiren MES Havacılık eğitmeni Ömer Aydoğan tarafından, Kaymakam Furkan Çakır, Cumhuriyet Savcısı Evin Tarhan Ertürk, İlçe Emniyet Amiri Çağdaş Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hasan İper, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kahraman, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve kurum personeline teorik eğitim verildi.

Burada konuşan Kaymakam Çakır, eğitimin hayırlı olmasını temenni ederek, "İHA'lar ilerleyen aşamada birçok işimize yarayacak. İlaçlama, tarım ve güvenlik gibi birçok alanda önemi her geçen gün artıyor. Zamana ayak uydurmak çok önemli. Bu kapsamda bu tür eğitimleri çok önemsiyoruz." dedi.

Katılımcılara, 4 gün boyunca teorik bilgilerin yanı sıra simülasyon, bakım onarım ve uygulamalı uçuş eğitimleri de verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ömerli Mardin Pilot Teknoloji Güncel Haberler

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