Mardin'de İçme Suyu Sorununa Çözüm: Ara Terfi İstasyonu Devreye Alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ilçesinde 3,5 kilometrelik isale hattında yeni bir ara terfi istasyonu inşa ederek içme suyu sorununu çözdü. Temelli, Yoncalı, Karabayır ve diğer mahallelerdeki sık arızalar artık giderildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentteki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dargeçit ilçesinde Yoncalı ve Karabayır mahalleleri arasında yer alan 3,5 kilometrelik isale hattı üzerinde ara terfi istasyonu inşaatı tamamlanarak, devreye alındı.
Çalışmayla, Temelli, Yoncalı, Karabayır, Kartalkaya ve Bağözü mahalleleri ile Konaklı mezrasına içme suyu sağlayan grup içme suyu tesisindeki sorun projeyle ortadan kaldırıldı.
Daha önce sık tekrar eden arızalar tamamen giderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel