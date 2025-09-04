Haberler

Mardin'de İçme Suyu Altyapısı Güçlendiriliyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir içi şebeke hattı döşeme çalışmalarına hızla devam ediyor. MARSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile içme suyu altyapısının modernizasyonu ve kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında şehir içi şebeke hattı döşeme çalışmaları farklı noktalarda eş zamanlı devam ediyor.

MARSU Genel Müdürlüğünce merkez Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve su temin kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan Mardin İçme Suyu Projesinde hız kazanan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar ile mevcut içme suyu altyapısı modernize edilirken, yeni şebeke hatları da döşeniyor.

Planlanan yatırım programı doğrultusunda çalışmalar ilçe merkezinde 13 Mart ve Yenişehir mahallelerinin farklı cadde ve sokaklarında eş zamanlı yürütülüyor.

Bugüne kadar şehir merkezinde yaklaşık 110 kilometre uzunluğunda şehir içi şebeke hattı döşendi.

Özellikle insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla gerekli tüm tedbirler alınıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

MARSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından ilçenin daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşacağı belirtilerek, çalışmaların yürütüldüğü noktalarda trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağı ve geçici yönlendirmelerin uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerden trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları istenirken, bu süreçte anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
