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Mardin'de kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde kırsal bir mahallede içi boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Köpeğin yaralanmadığı belirtildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Güzelağaç Mahallesi'nde kuyuya köpek yavrusu düştüğünü görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpek yavrusunu çıkardı.

Yapılan incelemede köpeğin yaralanmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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