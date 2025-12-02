Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması Düzenlendi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 24-30 Kasım'da Artuklu ilçesinde tarihi 1. Cadde ve çevresinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 50 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı.

91 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını ve diğer trafik kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile korunmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.