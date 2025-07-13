Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAG 732 plakalı hafif ticari araç, kırsal Sümer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Nurcan A. (34), Rıdvan A. (35), Dilara K. (24) ve Yusuf K. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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