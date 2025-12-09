Mardin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli kılavuz yollarını yeniliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde çeşitli nedenlerle zarar gören hissedilebilir yüzey (görme engelli kılavuz yolu) taşlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri, özel gereksinimli bireylerin daha erişilebilir bir güzergah kullanabilmesi için kaldırımlarda bulunan bozuk hatları sökerek yeniden düzenliyor.

Yetkililer, engelsiz ve daha yaşanabilir bir Mardin için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.