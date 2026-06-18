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Mardin'de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin halatla yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yukarı Azıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde bulunan bir inek, üstü açık foseptik çukuruna düştü. Hayvanın sesini duyan köylüler, çukurda mahsur kalan ineği fark etti. Kendi imkanlarıyla ineği çıkarmaya çalışan köylüler başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen ekipler, halat yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti. İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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