Mardin'de foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Yukarıazıklı Mahallesi'nde otlayan bir inek, foseptik çukuruna düştü.
Sahibi, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği düştüğü çukurdan çıkardı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar