Haberler

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanın 2 firarinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir

AYM Başkanı Kadir Özkaya: 14 yılda 87 bin ihlal kararı verildi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada