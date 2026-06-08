Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
Mardin'de 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanın 2 firarinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur