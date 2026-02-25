Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde, 5 yıl 6 ay 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
