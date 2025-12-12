Haberler

Mardin'de korkunç kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir anne ve üç çocuğu ile bir kuzen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaralanan beş kişi hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler toprağa verildi.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Fidan (42) ile çocukları Gülbahar (18) ve Ramazan Fidan (17) ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan (51) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Taşgedik Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne Suna Fidan ile çocukları Gülbahar ve Ramazan Fidan ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan yaşamını yitirdi. Kazada S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanenin morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ndeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, ailenin uzun yıllardır yaşadıkları İstanbul'dan, Ömerli ilçesindeki yakınlarını görmek için kente geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title