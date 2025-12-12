Haberler

Mardin'de 3 aracın karıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne Suna Fidan ve çocukları Gülbahar ve Ramazan Fidan ile aile yakınları Mehmet Nur Fidan hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Cenazeler dün defnedildi.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Fidan (42) ile çocukları Gülbahar (18) ve Ramazan Fidan (17) ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan (51) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Taşgedik Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne Suna Fidan ile çocukları Gülbahar ve Ramazan Fidan ile babalarının kuzeni Mehmet Nur Fidan yaşamını yitirdi. Kazada S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanenin morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ndeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, ailenin uzun yıllardır yaşadıkları İstanbul'dan, Ömerli ilçesindeki yakınlarını görmek için kente geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

