Midyat'ta eşini pencereden atan kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mardin'in Midyat ilçesinde eşini pencereden attığı öne sürülen tutuklu koca, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Ağustos'ta eşi Bedriye Naz'ı evlerinin penceresinden attığı iddia edilen tutuklu sanık Levent Naz hakkında hazırlanan iddianame, Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, yüksekten düşme ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerinde yaptıkları araştırmalarda, maktul ile eşi arasında "kıskançlık" yüzünden yaşanan tartışma sonucu olayın yaşandığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Sanık Levent Naz, iddianamede yer alan ifadesinde, 11 yıllık evliliklerinden 4 çocuklarının bulunduğunu belirtti.

Naz, olay günü eşinin biriyle mesajlaştığını gördüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Ailesine durumu anlatacağımı söylememin üzerine eşim salonun penceresinden kendisini atmaya çalıştı. Ellerinden tutarak engellemeye çalıştım ancak ağır olduğu için tutamadım. Eşimin yerdeki halini görünce panik yaptım. Emniyete gideceğim sırada polisler beni yakaladı ve yanımda bulundurduğum bıçağı onlara teslim ettim. Eşimi kesinlikle aşağıya atmadım. Kendisini öldürmedim ve eşim kendisini atmaya çalıştığında engel olmaya çalıştım."

İddianamede, çiftin komşusu H.A. da ifadesinde şunları aktardı:

"Evde olduğum sırada Bedriye Naz'ın 'Yapma' diye bağırdığını ve çocukların ağlama seslerini duydum. Onların evine gittim. Bedriye, 'Beni kurtar, öldürecek beni' dedi. Kocası ise çocukları evden götürmeme istedi ve Bedriye'nin yerden kalkmasına engel oldu. Çocukları annesinin yanına bırakıp eve tekrar döndüm. Levent, 'Bedriye başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım.' dedi. Aşağı indiğimde Bedriye'yi kanlar içerisinde yerde gördüm."

İddianamede, bazı aile yakınlarının da Levent Naz'ın kendilerini telefonla arayarak Bedriye Naz'ı öldürdüğünü söylediği yönünde ifadeleri yer aldı.

İddianamede, Levent Naz'ın olay yerinden kaçmak için bindiği aracın sahibi A.A'nın ifadesinde de araca aldığı kişinin telefonla kardeşiyle yaptığı görüşmede, "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel." şeklinde sözler söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanığın suç işleme kastı yüksek olduğu kanısının tarafımızca hasıl olmuştur. Sanığın, hayatın olağan akışına aykırı olacak hal ve tavırlarıyla suçtan kurtulmaya yönelik samimiyetsiz ve mesnetsiz söylemlerinin itibara haiz nitelik taşımadığı anlaşılmıştır. Sanığın müsnet eylemi olay anlarının büyük bir kısmına şahit olmaları ve annelerinin cenazesini doğrudan görmeleri sebebiyle gelecekleri üzerinde meydana getireceği psikolojik ve sosyolojik travmalar ile sadece bir kadının hayatına son verme değil beraberinde 4 çocuğunun da hayatları üzerinde ağır yaralar açmasına sebep olmuştur. Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 82/1-d maddesinde yer alan 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan herhangi bir takdiri indirim nedeni veyahut mesnetsiz savunmasında sıklıkla tekrar ettiği 'kıskançlık' krizleri gibi beyanlarına itibar edilmeksizin haksız tahrik indirimi gibi hallerin uygulanmamasına ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

İddianamede, tutuklu sanık Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Olayın başından itibaren planlı olduğunu düşünüyoruz"

Ölen kadının ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın planlı bir cinayet olduğunu öne sürdü.

Avukat Bilbay, şöyle konuştu:

"Bedriye Naz olayı düşme gibi gösterildi, şimdi 'eşe karşı kasten öldürme' suçuna dönüştü. Eşi her ne kadar suçu kabul etmemiş olsa da tanıkların beyanları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Kadın savcımızın hazırladığı iddianameden memnunuz. Normalde tanık beyanları soyut delil niteliği taşır. Fakat bu dosyada somut delil niteliği taşıyor. Çünkü tanıklar iki tarafı da tanımayan, tamamen tarafsız kişiler. Olayın başından itibaren planlı olduğunu düşünüyoruz. Durumun takipçisi olacağız."

Öte yandan Levent Naz'ın olaydan sonra evlerine yakın bir marketten bıçak aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA