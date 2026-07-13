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Mardin'in Eryeri Mahallesi'nde içme suyu için yeni sondaj kuyusu açıldı

Mardin'in Eryeri Mahallesi'nde içme suyu için yeni sondaj kuyusu açıldı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eryeri Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak için 500 metre derinliğinde sondaj kuyusu açtı. Saniyede 7 litre su elde edilen kuyu, mevcut şebekeye entegre ediliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eryeri Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı sondaj kuyusu çalışmalarını tamamladı.

MARSU'dan yapılan açıklamada, kırsal Eryeri Mahallesi'nde artan nüfus ve yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla ortaya çıkan su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan sondaj kuyusu çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında açılan 500 metre derinliğindeki sondaj kuyusundan saniyede 7 litre su elde edildiği ifade edilen açıklamada, suyun mahalleye ulaştırılması için kuyunun mevcut şebekeye entegrasyonuna yönelik bağlantı çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, ilde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Erçin, şunları kaydetti:

"İçme suyu yatırımları dinamik bir sektör. Yatırım programlarımız doğrultusunda içme suyu ihtiyacı açısından yetersiz duruma gelen yerleşimlerin, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek içme suyu kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Eryeri Mahallemizin de açtığımız yeni sondaj kuyusu ile içme suyu kapasitesini artırmış olduk."

Eryeri Mahallesi Muhtarı İhsan Acay da yaklaşık 300 hanenin bulunduğu mahallede yaşanan su sorununun kalıcı olarak çözülmesinden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile MARSU Genel Müdürü Murat Erçin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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