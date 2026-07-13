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Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı

Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
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Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Ceren Azak ile evli olan Kerem Aktürkoğlu, kız çocuğu babası oldu. Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanda baba olduğunu öğrenen Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik etti.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, hem saha içinde hem de özel hayatında kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Ceren Azak ile mutlu bir evlilik sürdüren yıldız oyuncu, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, BABA OLDU

Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde müjdeli haberi alan Kerem Aktürkoğlu, baba olduğunu öğrenerek büyük bir mutluluk yaşadı. Aktürkoğlu çiftinin kız bebeklerinin dünyaya geldiği belirtildi. Antrenman sahasında duygu dolu anlar yaşanırken, teknik heyet ve takım arkadaşları milli futbolcunun etrafında kenetlenerek tebriklerini iletti. Fenerbahçeli oyuncular, neşeli geçen idmanda yeni babayı kutlamak için geleneksel kutlama tünelini oluşturdu. 

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sahadaki başarısını aile hayatındaki bu güzel gelişmeyle taçlandıran Kerem Aktürkoğlu’na taraftarlar da sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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