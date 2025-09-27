Mardin'de Enerji Şirketinin Depo Yangını
Mardin'in Derik ilçesinde bir enerji şirketine ait depoda çıkan mısır balyası yangınına müdahale devam ediyor. Yangın, kırsal Bayraklı Mahallesi yakınındaki alanda bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangında bir tanker kullanılmaz hale geldi ve binlerce ton mısır balyası yanıyor.
Kırsal Bayraklı Mahallesi yakınındaki enerji şirketine ait alanda istiflenen mısır balyaları, dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alana İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi. Yangında binlerce ton mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
