Mardin'de Enerji Şirketinin Depo Yangını

MARDİN'in Derik ilçesinde enerji şirketine ait depoda dün çıkan mısır balyası yangınına müdahale sürüyor.

Kırsal Bayraklı Mahallesi yakınındaki enerji şirketine ait alanda istiflenen mısır balyaları, dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alana İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi. Yangında binlerce ton mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),