Mardin'de elektrik panosundaki patlama ve yangın kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir elektrik panosunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Olay sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde elektrik panosunda peş peşe patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi merkez Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir elektrik direğinin üstünde bulunan sayaç panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe patlamalar meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
