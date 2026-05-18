Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Artuklu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Mehmet Demirkaya (27), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demirkaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı