Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çatıda kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Bünyamin Yertüm, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde çatıda kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Bünyamin Yertüm (26), hayatını kaybetti. Yertüm'ün geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Olay, Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısında kaynak yapan Bünyamin Yertüm, elektrik akımına kapılıp düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetrüm, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Geçen yıl evlendiği öğrenilen Yertüm'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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