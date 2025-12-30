Mardin'de eğitime kar engeli

MARDİN Valiliği, kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.