Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Mardin'de gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması' sonucunda 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Uygulama sırasında 1432 kişi sorgulanırken, 276 araç kontrol edildi.
Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik kent genelinde 48 ekip ve 125 personelin katılımıyla "Huzur Uygulaması" yapıldı.
Uygulama kapsamında, 1432 kişi sorgulandı, 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
276 araç ve sürücüsü kontrol edildi,1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Paylaşımda, "Şehrimizde düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.