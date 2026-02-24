Haberler

Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması' sonucunda 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Uygulama sırasında 1432 kişi sorgulanırken, 276 araç kontrol edildi.

Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik kent genelinde 48 ekip ve 125 personelin katılımıyla "Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama kapsamında, 1432 kişi sorgulandı, 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

276 araç ve sürücüsü kontrol edildi,1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Paylaşımda, "Şehrimizde düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku