Mardin'de düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması' kapsamında 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen organizatörü yakalandı. Uygulamada 1432 kişi sorgulandı ve 276 araç kontrol edildi.

MARDİN'de polis ekiplerince yapılan uygulamada 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göç ile mücadeleye karşı kent genelinde 48 ekip ve 125 personelin katılımıyla 'Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada 1432 kişi sorgulandı, 276 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü de yakalandı.

