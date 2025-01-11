Mardin'de Domuz Sürüsü Kameraya Yansıdı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen domuz sürüsü, arazilerden kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin'de domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgileye göre, sürü halinde gezen domuzlar, arazilerin içinden kaçarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Güncel