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Mardin'de Domuz Sürüsü Kameraya Yansıdı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen domuz sürüsü, arazilerden kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgileye göre, sürü halinde gezen domuzlar, arazilerin içinden kaçarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

Mardin'de Domuz Sürüsü Kameraya Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Güncel
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