Mardin'de Domuz Sürüsü Kameralara Yansıdı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği domuz sürüsü, köy içinde dolaştıktan sonra hızla uzaklaştı.
Mardin'de domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi'nde sürü halinde gezen domuzlar, köyün içinde gezdikten sonra kaçarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Güncel