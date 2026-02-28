Haberler

Mardin'de kayganlaşan yolda 3 araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 araç devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Dolu yağışı sonrası kayganlaşan yolda 47 ABM 484 plakalı cip, 35 EA 0085 plakalı otomobil ve 34 GEE 857 plakalı otomobil sürücülerinin kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada her 3 araçta bulunan Rahime K. (46), Rıdvan A. (37), Bahattin A. (17), Yusuf E. (13), Halil E. (23), Dedoş E., Salih K., Berat A. ve Beşircan A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerkine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rahime K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
