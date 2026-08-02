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Mardin'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 31 AGT 99 plakalı kek kolileri yüklü tır, Uluslararası İpek Yolu Duruca Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada S.Y. ile araçta bulunan oğlu A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve saçılan kek kolilerinin toplanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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