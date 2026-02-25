Haberler

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alakuş Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 26 KN 584 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi

ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı