Kızıltepe'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Fırat Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fırat Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA