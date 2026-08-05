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Kızıltepe'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Kızıltepe'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Fırat Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fırat Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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