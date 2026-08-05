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Derik'te 3 Yaşındaki Eslem Talan Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

Derik'te 3 Yaşındaki Eslem Talan Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde dere kenarında oynarken suya düşen 3 yaşındaki Eslem Talan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde dereye düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Eslem Talan, toprağa verildi.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eslem Talan, iddiaya göre dere kenarında oynarken suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Eslem için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eslem, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eslem Talan, burada hayatını kaybetti. Eslem'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Eslem'in cenazesi ailesine teslim edilerek, kırsal Adak Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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