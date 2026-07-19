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Damda uyuyan kız çocuğu yorgun mermi ile ağır yaralandı

Damda uyuyan kız çocuğu yorgun mermi ile ağır yaralandı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde damda uyuyan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Asmin A., karın bölgesine isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A. (12), karın bölgesine isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Asmin, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, yorgun merminin ateşlendiği silahı ve şüpheliyi belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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