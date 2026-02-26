Haberler

Savur'da öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi

Savur'da öğrencilere 'siber farkındalık' eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından okullarda çocuklara ve gençlere yönelik teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Mardin'in Savur ilçesinde çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çocukların ve gençlerin maruz kalabilecekleri tehlikelerden korunmasına yönelik "teknoloji bağımlılığı", "siber güvenlik", "bilinçli internet kullanımı" ve "dolandırıcılık" konularında okullarda eğitim çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda, Savur'daki 2 okulda 260 öğrenciye siber farkındalık eğitimi verildi.

Paylaşımda, "Dijital dünyada güçlü olmak, bilinçli olmaktan geçer. Gençlerimizi korumak için sahadayız, anlatıyoruz, bilinçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin