Mardin'de Çıkan Örtü Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ömerli ilçesi kırsal Kayagöze ile Kömürlü mahalleleri arasında 14.00'te bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,