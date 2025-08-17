Mardin'de Çıkan Örtü Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Ömerli ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Ömerli ilçesi kırsal Kayagöze ile Kömürlü mahalleleri arasında 14.00'te bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel