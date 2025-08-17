Mardin'de Çıkan Örtü Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ömerli ilçesi kırsal Kayagöze ile Kömürlü mahalleleri arasında 14.00'te bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu

Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Son noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.