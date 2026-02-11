Mardin'de çevre ve şehircilik alanında mevzuat toplantısı yapıldı

Mardin'de çevre ve şehircilik alanında mevzuat toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, belediyelerin teknik müdürleri ile teknik kadrolarının başta İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun, Belediye Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine riayet edilmesi gereken tüm mevzuatlar kapsamında uygulama imar planları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci, şehrin yaşam kalitesinde belediyelerin teknik kadrolarının etkisinin tartışılmaz olduğunu ve bu konuda belediyelerden duyarlılık beklediklerini belirtti.