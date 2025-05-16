Mardin'de Ceviz Büyüklüğünde Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Mardin'de Ceviz Büyüklüğünde Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Yağış sonrası oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Yağışın ardından oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesinde ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle birçok kırsal mahalledeki tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Yağışın ardından oluşan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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