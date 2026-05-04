Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-3 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.