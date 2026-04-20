Mardin'de cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçen yıl kırsalda silahla vurulduktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan Ramazan Er'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu 3 sanıktan Bilal M. ve kardeşi Yusuf M. hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nurullah Y. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca Ramazan Er'in ölümüne ilişkin tutuklu sanıklar Bilal M. (21), kardeşi Yusuf M. (19) ve Nurullah Y. (21) hakkında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2 Ekim 2025'te, Nusaybin'in Gürün ve Düzce mahalleri arasında kalan stabilize yol kenarında kayalık dibinde yanmış vaziyette kimliği meçhul bir erkek cesedi bulunduğu belirtildi.

Maktule ait olduğu değerlendirilen ve olay yerinde bulunan 3 kapı anahtarının hangi ikamete ait olduğunun ve maktulün kimliğinin tespitine yönelik araştırmaya başlanıldığı ifade edilen iddianamede şunlar kaydedildi:

"Kayıp ihbarlarının sonuçsuz kalanları üzerinden yapılan araştırmada, kayıp şahıs olarak arananlardan biri olan maktul Ramazan Er'in ikamet adresi tespit edilerek adrese gidilmiştir. Muhafaza altına alınan anahtarların daire kapısı ve apartman giriş kapısına ait olduğu tespit edildi. Cesetten alınan biyolojik örneklerin Ramazan Er'e ait olduğu belirlenerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı."

Maktul Ramazan Er ile şüpheliler Bilal M. ve Yusuf M. arasında, geçen yıl mayıs ayında maktulün kardeşi R. Er'e ait kredi kartından bir tekel bayisi üzerinden yaklaşık 150 bin lira nakit çekim yapılmasıyla başlayan ve 370 bin lira seviyelerine kadar çıktığı belirtilen parasal bir husumet oluştuğu belirtilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:

"Söz konusu para Bilal M. ve Yusuf M. tarafından kullanılmıştır. Maktul Ramazan Er, vermiş olduğu borcun ödenmesini istediği için taraflar arasındaki gerginlik artmıştır. Görüşmelerden sonra şüpheliler Bilal M. ve Yusuf M. maktulü ortadan kaldırma yönünde ortak bir karar almışlardır. Bu karar ani bir öfke sonucu değil, en az bir günlük zaman dilimine yayılan, düşünme, değerlendirme ve vazgeçme imkanının bulunduğu bir süreç sonunda şekillenmiştir. Bu süre içerisinde fikir birliği içerisinde hareket ederek öldürme fiilinde kullanılacak (ele geçirilemeyen) ateşli silahı temin ettikleri, iz takibini ve tespiti zorlaştırmak amacıyla olayda kullanılmak üzere kiralık araç ayarlamışlardır. Sanıklar maktulü şüphe uyandırmadan araç içerisine alabilmek için atış talimine gidileceği yönünde bahane ürettikleri, olay sonrasında çevreye ve maktulün yakınlarına söylenecek açıklamaları önceden belirledikleri, maktulün kaybolmasını doğal gösterecek şekilde 'şehir dışına gittiği' yönünde anlatı kurgulamışlardır. Bu hazırlık ve planlama aşamalarını sanıklar soğukkanlılıkla yürüterek, suç işleme iradeleri süreklilik arz etmiştir."

İddianamede, yanmış halde bulunan ceset üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde, ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı olarak gerçekleştiğinin ve yakma eyleminin ölümden sonra delilleri yok etmeye yönelik olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanıklar Bilal M. ve Yusuf M.'nin, 3 Haziran 2025'te, 15.47-15.55 saatleri arasında maktul Ramazan Er'i parasal husumet nedeniyle önceden verdikleri karar doğrultusunda, birlikte planladıkları ve icra ettikleri eylemlerle iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürdükleri anlaşılmıştır. Sanık Nurullah Y. ise öldürme fiiline katılmaksızın olaydan sonraki süreçte cesedin gösterilmesi, taşınması, saklanması ve cesedin taşındığı aracın temizlenmesi aşamalarında yer alarak suç delillerini gizleme eylemini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle sanıklar Bilal M. ve Yusuf M.'nin 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme', Nurullah Y'nin ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarını işlediği tespit edilmiştir. Sanıklar hakkında dava açmaya yeterli delil bulunduğu anlaşılarak, yargılanmalarının yapılarak, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları kamu adına talep ve iddia olunur."

İddianamede, 12 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği yer aldı.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Bilal M. ve Yusuf M. hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuklu sanık Nurullah Y. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim 2025'te silahla vurulduktan sonra yakılmış halde erkek cesedi bulunduğu belirtilmiş, olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran 2025'te kaybolan Ramazan Er'e ait olduğunun tespit edildiği ifade edilmişti.

