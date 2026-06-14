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Mardin'de buğday tarlalarında yangın: 230 dönüm zarar gördü

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Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde çıkan yangınlarda 230 dönümlük buğday ekili alan kül oldu. Yangınlar kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ile Derik ilçelerinde çıkan yangınlarda 230 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı ve Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı mahallelerindeki buğday tarlalarında öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangınlar çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörlerle tarlaların çevresini sürerek alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalara destek verdi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında Derik Atlı Mahallesi'nde 150 dönüm, Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde ise 80 dönümlük buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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