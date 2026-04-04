Mardin'de konteyner yangını

MARDİN'in Artuklu ilçesinde boş konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki boş bir konteynerlerde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı