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Mardin'de bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı

Mardin'de bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kısmı çöken yolda çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde dün akşam yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolu trafiğe kapattı, alanda güvenlik önlemi aldı.

Çökme alanı yakınında bulunan Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu da öğrencilerin güvenliği için tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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