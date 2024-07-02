Mardin'de beton pompası kolu kırıldı, işçi hayatını kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton pompasının kırılan kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında beton döküldüğü sırada beton pompasının demir kolu henüz bilinmeyen nedenle kırılarak inşaat işçisi Eşref K'nin (31) üzerine devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.