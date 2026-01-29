Haberler

Mardin'de yapı güvenilirliği için istişare toplantısı

Mardin'de yapı güvenilirliği için istişare toplantısı
Güncelleme:
Mardin'de yapı güvenliğinin artırılması ve beton kalitesinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen istişare toplantısında, hazır beton üreticileri ve test laboratuvarlarının mevzuata uygun üretim yapmalarının önemi vurgulandı.

Mardin'de yapı güvenliğinin artırılması ve beton kalitesinin yükseltilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hazır beton üreten firmaları ve beton testleri yapan lisanslı laboratuvarların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, beton üreticileri ve laboratuvarların mevzuata uygun üretim yapmalarının önemi vurgulandı.

Toplantıda, beton üretiminden şantiyede döküm aşamasına kadar olan sürecin, ilgili tüm taraflarca titizlikle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

500

