Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

AİLE, BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 kişilik aileden haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin başlarından silahla vurularak öldüğü tespit edildi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi Berna Kaya (33) ve kızı Samyeli Kaya (5) ile başlarından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37), 23 Kasım Pazar günü evlerinin altında bulunan marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kaya'nın alışverişin ardından market sahibiyle bir süre sohbet ettiği, ardından dışarı çıktığı görüldü.