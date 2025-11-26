Haberler

Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi ve kızıyla birlikte evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın kan donduran olaydan bir gün önce bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya başlarından vurularak ölü bulundu.
  • Mehmet Kaya'nın 23 Kasım Pazar günü alışveriş yaptığı ve market sahibiyle sohbet ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi ve kızıyla birlikte başından vurulmuş halde bulunan Mehmet Kaya'nın alışveriş yaptığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, Kaya'nın marketteki alışverişinin ardından market sahibiyle sohbet ettiğini gösteriyor.

AİLE, BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 kişilik aileden haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin başlarından silahla vurularak öldüğü tespit edildi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi Berna Kaya (33) ve kızı Samyeli Kaya (5) ile başlarından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37), 23 Kasım Pazar günü evlerinin altında bulunan marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kaya'nın alışverişin ardından market sahibiyle bir süre sohbet ettiği, ardından dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

BARBAROS:

Kısas ceza kanununa girmeli. Failler yakalansa bile 15 yıl sonra aramıza katılacaklar belki o kadar bile sürmeyecek. Kim kısası istemiyorsa başına gelsin bu olay sonra tekrar soralım isteyip istemediğini...

