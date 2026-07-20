Haberler

Mardin'de baraj gölünde boğulan Ramazan defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde Ilısu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılarak boğulan Ramazan Esin'in cenazesi, Artuklu ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MARDİN'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde boğulan Ramazan Esin (27), Artuklu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren Ramazan Esin, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Esin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramazan Esin, kurtarılamadı. Esin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Esin'in cenazesi, Artuklu ilçesine getirildi. Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Esin'in cenazesi, kırsal Kabala Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Araç motoru ustası olduğu öğrenilen Esin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor

Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci
Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu

Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...
Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu

Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor