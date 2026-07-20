Mardin'de baraj gölünde boğulan Ramazan defnedildi

MARDİN'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde boğulan Ramazan Esin (27), Artuklu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren Ramazan Esin, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Esin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramazan Esin, kurtarılamadı. Esin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Esin'in cenazesi, Artuklu ilçesine getirildi. Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Esin'in cenazesi, kırsal Kabala Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Araç motoru ustası olduğu öğrenilen Esin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı