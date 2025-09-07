Haberler

Mardin'de Balkondan Düşen 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Haberler
Mardin'in Artuklu ilçesinde 9'uncu kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki E.T'nin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 9'uncu kattaki balkondan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan E.T, 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde E.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

E.T'nin cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
