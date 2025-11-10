Mardin'de Atatürk Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Anıl Karaca ve Belediye Başkanı Veysi Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli İrade Ortaokulu'nda devam eden anma programında, günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Sinevizyon gösterimi, koreografi sunumu ve şiir okunan programda, müzik dinletisi sunuldu, öğrenciler zeybek oyunu oynadı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şenol Çeliker, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, askeri erkan, kamu kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.