Mardin'de Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, asfalt çalışmalarını inceledi.

Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Akkoyun, şehir içi ulaşımda konforun artırılması amacıyla yapılan asfalt yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi.

10 ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Akkoyun, yaz dönemi süresince 400 kilometreyi aşan yol çalışması yaptıklarını, mevsim şartları el verdiği sürece çalışmaların süreceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, hem trafik akışını rahatlatması hem de vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlaması hedefleniyor.