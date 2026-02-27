Haberler

Mardin'de asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi

Mardin'de asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini sağlamak için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 724 kişi kontrol edildi.

Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz denetimler, aynı azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Komplo teorileri canlandı! Öldüğü resmi açıklamadan önce duyurulmuş
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler